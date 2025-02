Non ce l’ha fatta il micio Paul Dark ferito mortalmente a fucilate

San Germano Vercellese (VC) – Non si sa chi abbia sparato al micio Paul Dark il 2 gennaio nonostante proseguano le indagini da parte dei Carabinieri. Il simpatico gatto bianco e rosso è morto ieri nella clinica veterinaria in quanto non ha retto al decorso post-operatorio. I responsabili dell’associazione “Baffi & Code” che lo hanno soccorso hanno ringraziato sui social tutti i volotari che hanno dato una mano. Il gattile di Vercelli che ha immediatamente preso in cura il povero Paul Dark ha pubblicato sui social una lettera con cui ha dato la notizia del decesso dell’animale. “Ci consola il fatto di aver fatto tutto il possibile grazie alla solidarietà di chi ha condiviso il nostro appello. Resta l’amarezza di non poter fare giustizia in merito a un gesto insensato e vile in quanto non è mai stato identificato l’autore del fatto. Al di là di ciò che prevede il Codice Penale, vogliamo esprimere la nostra profonda riprovazione dal punto di vista etico e di civiltà: chi ha sparato per divertimento o per altri futili motivi a Paul Dark ha dimostrato di non avere coscienza civile e di considerare poco la sicurezza non solo degli animali ma anche delle persone”.

Foto: Primavercelli