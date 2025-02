Per gli autobus elettrici non ci sono né autisti né passeggeri

Asti – Presentati i 20 pullman elettrici da trasporto urbano per un investimento di 14 milioni coperto in parte col Pnrr. L’attuale flotta dell’Asp (Asti Servizi Pubblici) si compone di 39 “bus” con motorizzazione tradizionale. La maggior parte sono già “euro 6”, quindi poco inquinanti adesso coi nuovi elettrici ci sarà il 50% in più di mezzi interamente “green”. C’è un problema però, in quanto, a parte i passeggeri che scarseggiano, nessuno vuole fare l’autista di mezzi elettrici per cui per arrivare all’organico completo mancano ancora cinque conducenti.

Foto: La Stampa