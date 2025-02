Calcio,Serie A – Vittoria “rotonda” della Fiorentina che batte l’Inter

Firenze (Fiorentina – Inter 3-0) –Vittoria rotonda per la Fiorentina che sconfigge tra le mura amiche l’ Inter per 3-0. Primo tempo in cui le due squadre si equivalgono, la Fiorentina si rende pericolosa in due occasioni: prima Kean colpisce di testa a botta sicura con Sommer che respinge con i piedi, poi Dodo con una azione personale conclude a lato. L’Inter risponde con un colpo di testa di Thuram ed un gol annullato a C. Augusto per fuorigioco. Nel secondo tempo vantaggio viola al 59′: corner dalla sinistra e conclusione al volo di Ranieri che insacca. Poi la doppietta di Kean, prima colpo di testa su cross di Dodo e poi svarione difensivo dell’Inter che regala i tre punti ai ragazzi di Palladino. Finale amaro per l’Inter che rimane a -3 dal Napoli mentre per i Viola continua la rincorsa alla Champions League.

Fiorentina – Inter 3-0

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Gosens (87′ Colpani); Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi; Kean (90′ Caprini), Beltran (90′ Cataldi). All. Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni (68′ Dimarco), De Vrij, Bisseck; C. Augusto, Mikhytarian, Calhanoglu (68′ Barella), Frattesi (82′ Taremi), Dumfries (82′ Asslani): Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

Gol: st 59′ Ranieri, 67′ e 89′ Kean.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Foto: CalcioMercato.com