Entra in negozio con un martello, minaccia titolare, dipendenti e clienti pretendendo di essere risarcito in quanto il giorno prima avrebbe acquistato un prodotto scaduto: arrestato

Acqui Terme (AL) – Un uomo di 40 anni ha minacciato con un martello il negoziante e i presenti nel negozio per pretendere un risarcimento in quanto sosteneva di aver acquistato il giorno prima un prodotto scaduto. Il fatto risale alla fine di gennaio ma i Carabinieri lo hanno reso noto solo ieri. L’uomo, in quella occasione, ha minacciato il personale e ha rubato denaro ai dipendenti terrorizzati. Dopo l’accaduto però sono scattate le indagini dei Carabinieri che hanno portato all’individuazione di un sospettato, riconosciuto come il possibile autore del reato. Le ulteriori conferme sono poi arrivate dalla perquisizione domiciliare con la scoperta degli indumenti indossati durante la rapina, rispondenti a quelli indossati in occasione del colpo, come emerso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le testimonianze del personale minacciato, infine, hanno fugato gli ultimi dubbi sull’identità e sulle responsabilità dell’uomo. Il rapinatore è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di rapina aggravata.