Pallacanestro Eurolega – Olimpia Milano sbaglia tanto ma torna alla vittoria contro i lituani del Kaunas

Kaunas (Zalgiris Kaunas – Olimpia Milano 87-89) – L’EA7 Emporio Armani Milano si rialza dal ko con il Bayern Monaco passando sul parquet di Kaunas per 89-87 contro lo Zalgiris, senza però riuscire a ribaltare il -3 dell’andata. Zach LeDay trascina con 26 punti, segue Nico Mannion con 21 (career-high). L’Olimpia si porta a 14-12 e resta aggrappata alla zona play-in, mentre lo Zalgiris arretra a 12-14. Serve una pennellata di Zach LeDay per scacciare la paura. Una giocata delle sue, di semigancio in corsa contro le braccia protese di Smailagic, per evitare un’altra volata drammatica e vendicare l’indimenticabile rimonta subita dal +27 nella gara d’andata. Come fatto sette giorni prima contro il Panathinaikos, LeDay lascia la sua firma, indelebile e a caratteri cubitali, sul parquet che un tempo fu suo. Esplodendo in un’altra serata extra-lusso, da 26 punti, 11 falli subiti e 36 di valutazione. E, dato ancor più importante, un glaciale 13/13 in lunetta, lì dove l’Olimpia invece trema spesso, lasciando sul ferro di Kaunas punti preziosi. Una pecca imperdonabile a questo livello. È un finale teso, concitato, furioso. Dove vince non chi segna, ma chi sbaglia meno. Perché l’Olimpia sbaglia tanto. Dalla lunetta e perdendo palloni banali. Ma lo Zalgiris fa altrettanto, se non peggio, con due sciocchezze di Smailagic e Francisco pagate a carissimo prezzo. Fa male, malissimo, la tripla realizzata a due decimi dalla sirena da Walker, che, poco prima, ne aveva sparata sul ferro una molto più importante per il risultato. Non intacca la vittoria ma impedisce all’Armani di ribaltare il -3 dell’andata. L’Olimpia, risalita a 14-12, resta sempre aggrappata alla zona play-in, e spera, in una classifica così corta, di non dover fare i conti con lo Zalgiris all’ultima giornata.

Zalgiris Kaunas – Olimpia Milano 87-89 (16-24/42-50/66-67/87-89)

Zaalgiris Kaunas: Francisco 28, Bradzeikis 2, Birutis 2, Butkevicius 3, Ulanovas 4, Walker 22, Lekavicius, Smailagic 6, Mitchell, Dunston 2, Syrvidis 17. Coach Trincheri.

Olimpia Milano: Mannion 21, Bolmaro 5, Leday 26, Shields 17, Gillespie 3, Dimitrijevic 4, Tonut 6, ??Brooks 5, Ricci, Diop 2, Carsuo, Flaccadori. Coach Messina.

Foto: Milano Today