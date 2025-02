S’aggrappa al treno e muore nella notte

Santhià (VC) – Un giovane di origine straniera, italiano di seconda generazione, si trovava alla stazione di Santhià in attesa del Regionale Veloce delle 23:21. Forse per la fretta di prendere il treno, o nel tentativo di non perdere l’ultima occasione della giornata per dirigersi a Torino, il ragazzo s’è aggrappato all’esterno del convoglio quando il treno si è rimesso in moto dopo la sosta in stazione, fermandosi solo nei pressi della stazione di Bianzé, diversi chilometri dopo la fermata di Santhià. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, trovato all’esterno del convoglio. Le indagini della Polfer sono complicate anche a causa dell’assenza di impianti di video sorveglianza nella stazione in cui il Regionale Veloce si è fermato, dopo che il personale di bordo ha capito che c’era un’emergenza in corso. La salma è stata recuperata a tarda notte. Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria. La circolazione non ha subito ripercussioni, vista l’ora della tragedia, poco dopo le 23:30, e dato che si trattava dell’ultimo treno in circolazione sulla linea Torino-Milano.