Acos Novi ha preso l’ennesimo granchio e non può accedere al Pnrr: i Comuni consorziati scappano a gambe levate

Novi Ligure (AL) – Gestione acqua (del gruppo Acos, (la multiservizi-stipendificio-colabrodo novese) convoca i sindaci associati per fare la guerra a Egato6, ministeri e ARERA, ma nessuno la considera. Su 72 Comuni serviti si sono presentati in 15 (il 20%).

Tra l’altro quasi tutti hanno messo in discussione ciò che i fenomeni di Acos (la multiservizi-stipendificio-colabrodo novese) hanno detto per cercare di terrorizzare i Comuni stessi. Infatti tutti gli investimenti nel settore idrico sono pubblici (perché l’acqua è un bene pubblico) o pagati dai cittadini con la tariffa pubblica, mentre “Acos-Gestione Acqua” è socia di Iren e Asmt Voghera che sono aziende private, per cui non può accedere al Pnrr. In effetti la decisione di Egato6 di estromettere Acos non danneggia nessuno, in quanto è “Gestione Acqua” che, non essendo pubblica, (ci sono Iren e Voghera) non può ricevere un affidamento diretto. D’Ascenzi (il padre-padrone di Acos con annessi e connessi) ha preso l’ennesimo granchio, per cui scappano tutti i Comuni. In questa triste vicenda ha colpito il fatto che il povero sindaco di Novi Muliere sia rimasto totalmente isolato.

Foto: La Stampa