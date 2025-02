Calcio Serie A – Atalanta batte Verona per 5 a 0: no comment

Verona (H. Verona – Atalanta 0-5) – L’Atalanta supera per 5-0 il Verona al Bentegodi. Quattro le reti di Retegui al: 21′, 25′, 44′ e 56′. Al 37′ gol di Ederson. Al 21′ vantaggio Atalanta: De Ketelarere entra in area avversaria dalla sinistra e calcio verso il secondo tempo, il pallone si schianta sul palo e ritorna in campo dove Retegui tutto solo appoggia in porta. Al 25′ raddoppio Dea: Djimsiti trova Retegui in area avversaria, riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia di destro battendo Montipò. Tris dell’Atalanta al 37′: Ederson recupera palla a centrocampo, avanza fino al limite dell’area indisturbato, supera due avversari e ad incrociare trova la terza rete. Al 44’poker: dopo due salvataggi del Verona sul palo, siulla ribattuta di nuovo Retegui a segno. Il quinto gol: lancio in profondità stop e girata verso la porta che sancisce il cappotto finale (5-0).

H. Verona – Atalanta 0-5

Verona (3-4-1-2): 1 Montipò; 4 Daniliuc (69′ Valentini) , 42 Coppola, 87′ Ghilardi; 34Tchatchoua, 10 Niasse, 24 Bernabe (62′ Dawidowicz), 12 Bradaric (62’Oyegoke); 31 Suslov ( 79 Lambourde); 35 Mosquera, 9 Sarr (62′ Castanos). In panchina. Perilli, Berardi, Okou, Faraoni, Valentini, Lazovic, Cissè, Ajayi. All,: Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1): 26 Patricio; 19 Djimsiti (59′ Toloi), 4 Hien, 15, 5 Posch; 13 Ederson (59′ Pasalic), De Roon (72’Sulemana), 7 Cuadrado, 77 Zappacosta (82′ Palestra); 24 Samardzic, 17 De Kaetelaare (46′ Brescianini); 32 Retegui. In panchina: Vismara, Rossi, Obric, Pasalic, Brescianini, Sulemana, Cassa, Bellanova,Ruggeri, Vlahovic. All. Gasperini.

Gol: pt 21’e 25′ Retegui, 37′ Ederson, 44′ Retegui, 56′ Retegui.

Arbitro: Sozza.