Calcio Serie C – La Giana Erminio in dieci supera l’Unione Clodiense

Chioggia (Unione Clodiense – Giana Erminio 0-1) – Altra sconfitta casalinga per l’Unione Clodiense che al Ballarin cade 1-0 contro la Giana Erminio. Il gol arriva all’88’ e porta la firma di Lamesta: ora la situazione dei Granata si complica ancor di più in quanto rimangono all’ultimo posto con 15 punti, a tre lunghezze dalla Pro Patria. Il match si apre subito con un episodio significativo: al 3’, Nichetti serve in profondità Stückler, che insacca con un diagonale preciso, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Dopo un avvio vivace, la partita si stabilizza a centrocampo, con entrambe le squadre che faticano a trovare spazi. Al 15’ i padroni di casa guadagnano il primo corner del match, ma la difesa della Giana libera senza difficoltà. L’Union Clodiense prova a rendersi pericolosa al 18’ con un tiro dal limite di Biondi, debole e centrale, facile preda di Mangiapoco. Scaringi del Giana è espulso al 58′. Al 79’ Chiwisa spreca una buona occasione, calciando alto da posizione favorevole dopo una respinta corta della difesa ospite. Poco dopo, Sinani prova un destro potente dalla distanza, che termina di poco sopra la traversa. Al 86’ l’episodio decisivo: Munaretto colpisce in pieno volto Tirelli, lanciato verso la porta. L’arbitro assegna il rigore, che Lamesta trasforma con freddezza, firmando il suo sesto gol stagionale e portando in vantaggio la Giana Ermino. L’ultimo brivido arriva al 98’, con Mangiapoco che blocca in presa alta un tiro-cross di Sinani, evitando ulteriori rischi.

Unione Clodiense – Giana Erminio 0-1

Unione Clodiense (3-5-2): 1 Gasparini;46 Vukusic, 4 Munaretto, 99 Regonesi; 14 Biondi, 8 Serena, 6 Nelli, 10 Firenze, 13 Sinn; 18 Sinani, 24 Martignago. In panchina: Agosti, Pezzolato, Tavcar, Salvi, Mora, Kostadinov, Manfredonia, Chiwisa, Cester, Scapin, Zigoni. All. Tedino.

Giana Erminio (3-4-2-1): 22 Mangiapoco; 26 Previtali, 47 Scaringi, 27 Alborghetti: 18 Maria, 4 Nichetti, 14 Marotta, 23 Caferri; 11 Capelli, 7 Pinto. In panchina. Pirola, Moro, Piazza, Colombara, Montipò, Lamesta, Pala, Renda, Bassanini, Bellabio, Tirelli, Avinci. All. Chiappella.

Gol: 88′ Rig. Lamesta.

Arbitro: Viapiano.

Espulsi: Scaringi (GE) al 58′.