Calcio Serie C Now – Verona batte Atalanta 3 a 0: no comment

Caravaggio (Atalanta U23 – Virtus Verona 0-3) – Battuta d’arresto al comunale di Caravaggio: la Virtus Verona vince 3-0 nella 26ª giornata di Serie C Now. Pardel, al 9′, respinge il tiro di De Marchi. Al 17′ il portiere nerazzurro devia in angolo una conclusione insidiosa di Rispoli. L’U23 risponde al 22′ con Alessio, che colpisce in pieno la traversa. Il numero 26 ci prova nuovamente poco dopo, ma Sibi devia in corner. Al 27′ chance per la Virtus Verona: De Marchi supera Pardel, ma Ceresoli salva tutto con un intervento provvidenziale sulla linea. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio al 51′ con Mehic e raddoppiano al 55′ con De Marchi. Al 74′ Mehic trova la doppietta personale sugli sviluppi di un corner. I Nerazzurri provano a reagire, ma senza successo.

Atalanta U23: 1 Pordel; 3 Del Lungo, 33 Bernasconi, 37 Navarro, 23 Ceresoli; Bergonzi (56′ Soppy), Mencaraglia ( 57′ Ghislandi), Artesani, Gyabuaa; 26 Alessio, 11 Vavassori ( 57’Peli). In panchina: Bertini, Dajcar, Berto, Camara. All. Modesto.

Virtus Verona: 22 Sibi; 6 Daffara, 11 Manfrin (83′ Lodovici), 23 Toffanin, Calabrese; 5 Mehic (76′ Cuel), 8 Metlika, Rispoli (76′ Zarpellon), De Marchi (83′ Gomez), Lerco, Caia (69′ Gatti). In panchina. Fortin , Alfonso, Ronco, Cielo, Catena. Bassi, ,, Contini, Cuel, Fabbro. All. Fresco.

Gol: 51′ Mehic, 55′ De Marchi, 74′ Mehic.

Arbitro: Vailati.