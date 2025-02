Calcio Serie C – Tra i Rossoneri prevalgono i Toscani

Milano (Milan Futuro – Lucchese 0-2) – La Lucchese chiude il match sul 2-0 contro il Milan U23, grazie alle reti di Tumbarello e Saporiti. Una partita che sin dalle battute iniziali ha visto i Rossoneri toscani determinati a imporre il proprio ritmo, sorprendendo i giovani milanesi. Le due marcature hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi ospiti, mentre il Milan U23 fatica a trovare spazi per reagire. Nel secondo tempo non cambia il tema della gara, con il Milan che scivola incassando una sconfitta. Amarezza in un match importante per la zona playout. Il Milan Futuro non dà continuità alla vittoria di Ferrara ed è terzultimo davanti a Sestri Levante e Legnago Salus. Per la Lucchese ci pensano Tumbarello e Saporiti.

Milan Futuro – Lucchese 0-2

Milan Futuro (3-5-2): 1 Nava; 15 Coubis, 14 Camporese, 24 Minotti (75′ Bozzolan)i; 41 Quirini, 6 Malaspina, 21 Sandri (46’Sia)i, 23 Branca, 14 D’Alessio (46′ Omoregbe); 99 Magrassi, 77 Ianesi. In panchina. Pittarella , Vos, Hodzic, Alesi, Turco. All. Bonera.

Lucchese (3-4-2-1): 59 Melgrati; 29 Antoni, 34 Benedetti, 3 Rizzo; 21 Visconti, 27 Gucher (81′ Coletta), 8 Tumbarello, 30 Gemignani; 70 Saporiti, 31 Catanese; 9 Magnaghi (81′ Selvini).In panchina: Allegrucci, Sabbione, Frison, Cartano, Salomaa, Giacchino, Gheza, Sasanelli, Fedato. All. Gorgone.

Gol: 29′ Tumbarello, 35′ Saporiti.

Arbitro: Gandino