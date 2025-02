Alessandria – Alla faccia di quei sapientoni di ambientalisti che non ne azzeccano una e fanno solo allarmismo, come succede da sempre a inizio febbraio – cioè in questi giorni – è tornata la neve nelle valli Bormida, Orba, Stura, Scrivia, Trebbia, Aveto. Nevicate più consistenti in Valle Scrivia, Val Bormida, e Valle Stura. Attualmente, si registrano accumuli di 20 centimetri sopra i 600-700 metri e 5 centimetri a quote inferiori. Tutto regolare.