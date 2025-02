A Gavi presto il nuovo ponte sul Lemme

Gavi (AL) – Ci siamo, finalmente la Regione Piemonte ha dato parere positivo per la realizzazione del ponte sul Lemme al posto dell’attuale guado, tra le provinciali 160 per Voltaggio, 170 per Bosio e 168 per Parodi. Il parere è stato rilasciato nell’ambito della conferenza dei servizi convocata dal Comune a dicembre. Il ponte sarà finanziato dal Terzo Valico con 4,287 milioni di euro. Sarà in acciaio-calcestruzzo a due campate e avrà una larghezza di 12,40 metri con una lunghezza di 89 metri e ci sarà spazio per una pista ciclabile. I lavori partiranno il prossimo inverno. L’unico ostacolo al momento è rappresentato dall’esproprio di una parte del giardino di Villa Berti, all’incrocio per Bosio. La proprietà non ha voluto cedere l’area al Comune e ha inviato alla conferenza dei servizi le osservazioni al progetto.