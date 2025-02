Bertoli di Fratelli d’Italia a Novi, che ormai è “culo e camicia” col sindaco postcomunista Muliere, sarà il prossimo coordinatore cittadino di Fd’I?

Novi Ligure (AL) (Franco Traverso) – C’è preoccupazione in città perché da qualche giorno circola una voce a dir poco incredibile. Il Partito di Giorgia Meloni (a Novi, anzi… a Noi!), sempre più orfano di tesserati e sostenitori in città, sarebbe in procinto di sostituire il bravo avvocato Ferrarese con un nuovo coordinatore cittadino. E chi sarebbe il nuovo coordinatore? Marco Bertoli (il primo a sinistra nella foto). Ma sì, proprio lui! Quello che ha fatto cadere la giunta di centro destra saltando lo steccato per allearsi al Pd di Muliere. Vabbe’ che siamo in un periodo in cui la “transizione” regna sovrana, ma questa ha l’aria di una solenne presa per i fondelli nei confronti degli elettori di Fratelli d’Italia. Il loro rappresentante in Consiglio Comunale ha più volte votato con la sinistra al potere e difende spesso la Multiservizi-Stipendificio-Colabrodo “ACOS” partorita da Mauro D’Ascenzi, deus ex machina del Pd novese e non solo novese. Insomma, non si capisce più niente.

Sappiamo per certo che, comprensibilmente, i pochi tesserati di Fratelli d’Italia novese rimasti sono in disaccordo e vorrebbero andarsene.

Noi di Alessandria Oggi speriamo che siano solo voci, perché non possiamo pensare che il “Partito di Giorgia” voglia suicidarsi in questo modo: non solo perdendo ogni briciolo di credibilità, ma anche precludendo la possibilità di un centro-destra unito alle prossime amministrative. O forse Bertoli è già d’accordo con Muliere per indebolire Fratelli d’Italia e la coalizione in città assicurando una prossima vittoria alla sinistra ormai alla canna del gas? Ma in cambio di cosa?… La domanda attende risposta.