Cagnolina prigioniera in un locale caldaia salvata dai volontari della Protezione Animali

Volpedo (AL) – Era rinchiusa in un locale caldaia ed è stata trovata “pelle e ossa” e priva di forze la cagnolina Queen, razza Kurzhaar, salvata dalle Guardie zoofile dell’Oipa di Alessandria. Dopo che il padrone era stato ricoverato in una casa di riposo, Queen e un altro cane erano stati adottati da altre famiglie. Queen si è ritrovata in affido a persone che l’hanno costretta a vivere in uno spazio fatiscente per diverso tempo. Dopo la scoperta, i proprietari sono stati denunciati per le gravi sofferenze inferte alla bestiola mentre Queen si trova ora in una clinica veterinaria.

Foto: Argo.Pet