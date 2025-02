Calcio Promozione – L’Alessandria vince meritatamente, sfiora il raddoppio ed è prima in classifica

Alessandria (Fc Alessandria. – Sommariva Perno 1-0) – Partita equilibrata in avvio con l’Alessandria che si rende pericolosa in due circostanze: prima con un tiiro da fuori di Vinces poi con il palo preso di testa da Cardellino. Nel secondo tempo non cambia la sostanza ma il risultato: al 2’st i Grigi passano in vantaggio con Muratore che con un tiro da appena dentro l’area tocca la traversa ed entra in rete. Il Sommariva non trova la reazione adeguata e i Grigi sfiorano il bis: Cardellino con un tiro a giro colpisce la parte esterna del palo ed esce. La formazione di Merlo approfitta del pareggio del Casale col Gavi e agguanta il primo posto in classifica. Domenica prossima si gioca il primo dei tre derby contro il Castellazzo.

Fc Alessandria. – Sommariva Perno 1-0

Fc Alessandria: 1 Canegallo; 2 Muratore, 3 Mazzocca, 4 Cesaretti, 5 Maggi; 6 Mazucco. (1’st Cirio),7 El Oualid (1’st Merlo), 8 Vinces, 9 Erbiini (80′ Massaro), 10 Ventre, 11 Cardellino. In panchina: 12 Menino, 13 Straneo, 16 Robbia, 17 Dilorenz, Tozzi, Magnè. All. Merlo.

Sommariva Perno: 1 Marengo; 2 Calcopietro, 3 Guienne, 4 Dellanno, 5 Ranieri, 6 Caputo, 7 Rainero (20’at Chiesa), 8 Bostan, 9 Campanella, 10 Chiotti (10’st Dia), 11 Zunino. In panchina: Perlo, Marino, Diodati, Voghera, Dieye, Astrua. All Caputo.

Gol: st 2′ Muratore.

Arbitro: Biasiol di Nichelino.

Foto: La Stampa