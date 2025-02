Calcio Serie A – Fa tutto il Genoa (autogol e gol) e il Toro pareggia

Torino (Torino – Genoa 1-1) – Finisce 1-1 Torino -Genoa, quarto anticipo della 24 giornata di Serie A. I padroni di casa dominano sul piano del gioco nel primo tempo e sbloccano il risultato allo scadere grazie ad uno sfortunato autogol di Thorsby sugli sviluppi d’un corner. Gli ospiti crescono gradualmente nella ripresa e trovano il pareggio al 68′ grazie a Pinamonti, che sfrutta un errore in uscita degli avversari. Un punto a testa per Vanoli e Vieira, che sposta poco lasciandoli entrambi a metà classifica.

Torino – Genoa 1-1

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic S; 4 Walukiewicz, 13 Maripan, 23 Coco; 20 Lazaro (27’st Pedersen), 28 Ricci, 61 Tameze (31’st Gineitis), 24 Sosa (27’st Sosa); 10 Vlasic (40’st Sanabria), 7 Karamoh (27’st Casadei); 18 Adams. In panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Elmas, Salama, Dembelè, Biraghi. All. Vanoli.

Genoa (4-4-2): 1 Leali; 20 Sabelli, 22 Vasquez, 33 Maturro, 3 Martin; 9 Oliviera, 47 Badelj (16’st Masina), 32 Frendrup, 23 Miretti; 2 Thorsby, 19 Pinamonti (30’st Ekuban). In panchina: Sommariva, Onana, Messias, Bani, Norton – Cuffy, Ekhator, Cuenca, Kassa, Zanoli, Masini, Venturino. All. Vieira.

Gol: 45′ Thorsby (aut.); st 23′ Pinamonti.

Arbitro: Feliciani.

Foto: Ansa