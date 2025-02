Donna di 51 anni uccisa a coltellate dal marito che poi ha tentato il suicidio

Venaria Reale (TO) – Una donna di 51 anni, Cinzia D’Aries che viveva col marito disabile anni in un appartamento di Via Gozzano, nella tarda serata di ieri, per cause in corso di accertamento, è stata uccisa a coltellate dal marito Pietro Quartuccio di 56 anni pensionato e invalido civile che, dopo il fatto di sangue, ha tentato di togliersi la vita ingerendo dei farmaci. A dare l’allarme è stata la sorella dell’uomo, preoccupata perché non non riusciva più a contattarlo. Quando i Carabinieri sono entrati nell’abitazione con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno scoperto il corpo della donna riversa in bagno colpita da vari colpi d’arma da taglio alla schiena e al petto. L’uomo accusato di avere ucciso la moglie è ricoverato all’ospedale Maria Vittoria di Torino ma non sarebbe in pericolo di vita.