Borgoratto (AL) – Sono gravi le ustioni riportate dal proprietario dell’abitazione in vicolo Da Vinci dove venerdì sera è divampato un incendio in cucina al piano terra. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Alessandria, i Carabinieri e il personale medico del 118. Il proprietario, un uomo di 52 anni che, per le gravi ustioni al volto, è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme intorno a mezzanotte.