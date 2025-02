Pallacanestro Serie A – L’Olimpia Milano rialza la testa e vince

Sassari (Banco di Sardegna Sassari – Olimpia Milano 72-78) – Alla fine vince l’Olimpia, l’errore di Veronesi regala il possesso all’Olimpia che porta a casa una vittoria di carattere dopo tre partite in trasferta. L’Olimpia mostra carattere perchè dopo aver messo le mani avanti sulla partita si è ritrovata sotto di due a tre minuti dalla fine. In quel momento sale in cattedra Shileds che, dopo una partita complicata, segna una tripla e poi un canestro in entrata. In mezzo uno dei tanti Jumper di Dimitrjievic, decisivo il suo talento nell’attaccare gli spazi per costruirsi il proprio tiro. Alla fine è 78-72 per Olimpia.

Banco di Sardegna Sassari – Olimpia Milano 72-78 (22-21/18-21/11-19/21-17)

Sassari: Cappelletti 11, Halilovic 9, Fobbs 12, Veronesi 11, Bendius 7, Bibbins, Tambone 4, Vincini 1, Sokolowski 10, Thomas 8. Coach Bulleri.

Milano: Mannion 8, Bolmaro 14, Leday14, Shields 7, Gillepsie 6, Dimitrijevic 15, Causeaur, Tonut 3, Ricci 8, Flaccadori, Diop 3. Coach Messina.

Foto: NBAPassion