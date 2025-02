Valenza in ginocchio: lunedì 17 febbraio consiglio comunale aperto per trovare una soluzione alla gravissima crisi

Valenza (AL) – È per lunedì la convocazione del consiglio comunale aperto, che riguarderà la crisi orafa, da Pd e Valenza Futura, con l’invito esteso anche a Regione e Comuni limitrofi. La crisi che attanaglia il settore orafo valenzano è senza precedenti e l’amministrazione comunale non sa come contenere il ricorso alla cassa integrazione o la chiusura delle piccole aziende artigianali orafe un tempo spina dorsale dell’economia cittadina, e non solo. Nel consiglio comunale del 17 gennaio si discuterà sulle iniziative proposte da Valenza Futura e condivise dal Pd per trovare un confronto e una possibile via d’uscita dalla situazione.