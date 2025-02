Bloccata nell’auto in mezzo ai binari mentre sta arrivando un treno

Asti – Verso le otto di stamane una donna a bordo della sua auto è rimasta intrappolata nell’abitacolo sui binari al passaggio a livello di Via dello Scalo proprio mentre le sbarre del casello ferroviario stavano calando sia davanti che dietro l’auto perché stava arrivando un treno. L’automobilista non è potuta uscire perché, per cause in corso di accertamento, è scattato il blocco delle portiere. Sono stati attimi di panico ma il macchinista del treno ha fatto in tempo a rallentare e a fermare il convoglio a pochi metri dall’auto. Tanto spavento ma nessun ferito. La viabilità nella zona è rimasta rallentata per circa un’ora. Sul posto l‘ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto: La Stampa