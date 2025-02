Calcio Serie C – La Pro Vercelli attacca di più ma vince il Lecco

Lecco (Lecco-Pro Vercelli 2-1) – S’interrompe a Lecco, nello scontro diretto in chiave salvezza, la serie positiva della Pro Vercelli che durava da cinque giornate. I Leoni sono superati per 2-1: una sconfitta immeritata, che complica il presente dei Bianchi, ora solo a più uno sulla zona playout, sul quint’ultimo posto, proprio occupato dal Lecco. In una classica gara sporca, su un campo al limite dell’impraticabilità, pesante per la pioggia, con Banchini che deve fare a meno di Iezzi all’ultimo minuto per infortunio, la Pro non è neppure fortunata: il Lecco trova il vantaggio per un’incomprensione tra Rizzo e De Marino. Errore che costerà carissimo ai Leoni, coi padroni di casa che fino a quel momento praticamente non avevano visto palla. La Pro invece era stata molto attiva sul fronte offensivo, pericolosa dalla bandierina, senza però riuscire a sfondare: il solito limite della Pro che, pur creando molto, finisce per concretizzare poco. Un difetto che si era presentato anche nel derby contro Il Novara, che il mister aveva sottolineato più volte, con Iotti ed Emmanuello che avevano sprecato due nitide occasioni da gol.

Lecco-Pro Vercelli 2-1

Lecco (3-4-3): Furlan; Martic, Ferrini, Marrone; Grassini, Marino (86’ Di Gesù), Frigerio, Kritta; Galeandro (74’ Di Dio), Sene (86’ Cavallini), Sipos. In panchina: Fall, Dalmasso, Battistini, Stanga, Ceola, Nova, Mendoza, Polito. All.: Federico Valente.

Pro Vercelli (3-5-2): Rizzo; Clemente, Marchetti, De Marino (62’ Anton), Antolini (62’ Rutigliano); Pino (84’ Romairone), Emmanuello (78’ Schenetti), Iotti, Vigiani; Siafa (62’ Coppola), Comi. In panchina: Franchi, Cirillo, La Rosa, Condello, Iaria, Carosso, Niang, Serpe. All.: Marco Banchini.

GoI: 25’ pt Sipos (L); 11’ st Sipos (L); 63’ Rutigliano (P).

Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari.

Ammoniti Lecco: 32’ pt Marino, 42’ pt Marrone; 60’ Furlan, 78’ Frigerio, 90’ Martic, 93’ Di Dio.

Ammoniti Pro: 46’ pt De Marino; 65’ mister Banchini, 84’ Clemente.

Corner: 5-11.

Foto: La Provincia di Lecco