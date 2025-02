Calcio Serie C – Novara – Alcione Milano: partita equilibrata, pareggio giusto

Novara (Novara – Alcione Milano 1-1) – Soffre tutta la partita per un gol iniziale del milanese Palombi dopo 11 minuti, poi può esultare con i tifosi azzurri per un pareggio acciuffato al 90’. È stato uno degli ultimi arrivati in casa Novara, Akpa Chukwu, ad evitare la seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop nel derby di Vercelli. Una partita difficile per la squadra di Jack Gattuso, che ancora deve metabolizzare non sono i nuovi innesti dal mercato e le partenze, ma anche la raffica di infortuni che sono piombati negli ultimi giorni, da Da Graca a Ranieri e Ghiringhelli. E così con l’Alcione Milano finisce 1-1 aspettando che il cielo sopra lo stadio Piola si schiarisca e torni un po’ più azzurro. Niente vittoria, niente sorpasso in classifica: tra Novara e Alcione Milano rimane tutto uguale in termini di classifica. La 26^ giornata di Serie C non regala i tre punti al Novara di Giacomo Gattuso che devono accontentarsi del 1-1 rimontato sul finale del secondo tempo.

Novara – Alcione Milano 1-1

Novara: 1 Minelli, 6 Anzolin (62? 7 Gerardini), 8 Di Munno (VC) (62′ 29 Maressa), 9 Asencio (30′ 18 Akpa-Chukwu), 10 Donadio, 15 Khailoti, 19 Calcagni (C), 23 Morosini, 26 Lorenzini, 28 Cannavaro (83′ 11 Palsson), 72 Agyemang. In panchina: 12 Negri, 31 Desjardins, 5 Bertoncini, 16 Gagliardi, 96 Valenti. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Alcione Milano: 1 Bacchin, 3 Chierichetti (83′ 20 Dimarco), 4 Piccinocchi (C) (82′ 16 Lanzi), 6 Ciappellano, 8 Bonaiti (VC), 25 Pirola, 29 Samele (82′ 11 Morselli), 33 Invernizzi, 37 Stabile, 80 Bagatti (56′ 44 Acella), 96 Palombi (72′ 7 Renault). In panchina: 22 Agazzi, 17 Pio Loco Boscariol, 19 Caremoli, 77 Pessolani, 94 Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Gol: 11 Palombi (A), 88′ Akpa-Chukwu (N)

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Ammoniti: 36′ Ciappellano (A), 49′ Cannavaro (N), 73′ Gerardini (N), 94′ Morselli (A).

Corner: Novara 7 – Alcione 6.

Recuperi: 1+5.

Foto: Novara Football Club