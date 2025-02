Fondazione Crt: Palenzona sentito in Procura

Roma – L’ex presidente della Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona, è stato sentito venerdì come persona informata dei fatti dal nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza su richiesta del Procuratore Aggiunto Giuseppe Cascini e del Pubblico Ministero Lorenzo Del Giudice, che gestiscono il fascicolo per ostacolo alla vigilanza. Dopo mesi di silenzio, ora gli inquirenti hanno dato delega di sentire un elenco di persone che a vario titolo potrebbero fornire elementi utili, e Palenzona è solo uno dei primi. Nei prossimi giorni dovrebbero comparire davanti agli inquirenti anche alcuni degli indagati nel fascicolo torinese, tra cui il consigliere Antonello Monti. Lo scopo degli inquirenti sarebbe quello di ricostruire chi fosse al corrente del documento pensato dall’ex consigliere Corrado Bonadeo che avrebbe dato vita al “patto occulto” per guidare le scelte dell’Ente e le mosse successive che hanno portato alla segnalazione al Mef da cui poi è partito l’esposto.