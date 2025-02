Pallacanestro Serie B – Troppo forte l’Imola per la Novipiù

Imola (Neupharma Virtus Imola – Novipiù Monferrato 91-69) – Brutta sconfitta per la Novipiù Monferrato Basket che esce sconfitta dal PalaRuggi di Imola per 91-69, i padroni di casa della Virtus hanno così vendicato la sconfitta patita in Monferrato sfoggiando una prestazione solida e più determinata. La Neupharma è stata trascinata dalla guardia argentina Santiago Vaulet autore di 32 punti personali. Per Monferrato Vecerina e Guerra chiudono a 19 ciascuno. La Novipiù si è presentata in Romagna non nelle migliori condizioni possibili, in settimana molti elementi del gruppo squadra hanno dovuto fare i conti con l’influenza e in settimana e si sono allenati poco o nulla. Quintetto classico per i Rossoblù con Vecerina, Basta, Pepper, Martinoni e Wojciechowski. Nelle rotazioni Stazzonelli e Guerra sugli esterni, con Vecerina in guardia all’occorrenza.

Neupharma Virtus Imola – Novipiù Monferrato 91-69 (25-19, 21-17, 23-14, 22-19)

Neupharma Virtus Imola: Santiago Vaulet 32 (6/9, 5/13), Dario Masciarelli 21 (4/6, 3/5), Richard ygor Morina 10 (5/7, 0/1), Simon obinna Anaekwe 10 (5/8, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 6 (3/5, 0/0), Gianmarco Fiusco 4 (0/4, 0/1), Federico Ricci 3 (1/3, 0/0), Lorenzo Zangheri 3 (0/0, 1/2), Tommaso Pinza 2 (1/3, 0/3), Matteo Ambrosin 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Vannini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Santandrea 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 19 (7/15, 1/2), Francesco Guerra 19 (0/3, 5/9), Niccolo Martinoni 11 (2/5, 2/4), Jakub Wojciechowski 7 (2/4, 1/5), Mamoudou Dia 6 (3/5, 0/0), Umberto Stazzonelli 5 (2/7, 0/2), Dalton Pepper 2 (1/8, 0/3), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/2), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0).

Foto: Monferrato Basket