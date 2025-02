Anziano agricoltore si ribalta col trattore che sta guidando ed è investito mortalmente

Castelbianco (SV) – Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 78 anni è morto dopo esser stato schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato. A lanciare l’allarme sono stati due passanti, che hanno trovato l’uomo sotto il trattore e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a prestare le cure all’uomo, ma dopo diversi minuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Fin dall’inizio, le sue condizioni erano apparse particolarmente critiche. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.