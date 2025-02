Broni (PV) – Ieri, lunedì 10 febbraio 2025, i Vigili del Fuoco di Broni hanno liberato una pecora e un agnellino finiti intrappolati all’interno d’una conduttura fognaria. Nonostante la preoccupazione iniziale per le condizioni dei simpatici animali, il recupero si è concluso positivamente: entrambi animali sono stati restituiti al loro proprietario in buone condizioni di salute, pronti per tornare alla loro routine… dopo un bel bagno.