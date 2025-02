Intossicati dal monossido di carbonio finiscono all’ospedale in camera iperbarica

Belgioioso (PV) – Sono finiti in gravi condizioni in camera iperbarica le tre persone (due uomini e una donna) intossicate dal monossido di carbonio nella serata di domenica 9 febbraio 2025 a causa di una stufa a legna difettosa che ha iniziato a sprigionare il gas letale senza che nessuno se ne accorgesse. L’allarme è scattato intorno alle 21:30quando i tre hanno iniziato ad accusare forti malori. Qualcuno ha chiamato il 118 e al loro arrivo, i soccorritori hanno subito capito la gravità della situazione: i rilevatori di monossido agganciati alle tute hanno iniziato a suonare non appena entrati in casa. Immediatamente, sono stati aperti porte e finestre per disperdere il gas ed evitare che anche il personale sanitario venisse intossicato. Una volta in ospedale i pazienti sono stati trasferiti in una struttura dotata di camera iperbarica, necessaria per contrastare gli effetti dell’intossicazione. Sebbene le loro condizioni siano in miglioramento, restano ancora sotto stretta osservazione.