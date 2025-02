Ritrovata a Milano dalla Polizia la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa il 16 gennaio scorso

Milano – È stata ritrovata dalla Polizia Martina Vitanza, la giovane di 14 anni che era scomparsa lo scorso 16 gennaio. Ne ha dato notizia la trasmissione “Chi l’ha visto” alla quale si era rivolta la madre per lanciare un appello. Era scappata da una comunità alloggio per minori a Milano dove era stata trasferita in applicazione di una misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale per i minori, dopo una rapina nel mese di ottobre. È stata rintracciata dalla polizia ferroviaria nella stazione di Milano Porta Garibaldi. Sarebbe stata la stessa adolescente, secondo quanto racconta la questura di via Fatebenefratelli, ad avvicinarsi agli agenti per spiegare la sua posizione. Stando a quanto ricostruito, la 14enne si era allontanata da casa a Cura Carpignano in provincia di Pavia, dove si era recata per qualche giorno, lo scorso 16 gennaio. Si trovava a bordo dell’auto del padre e, approfittando del fatto che il genitore era sceso per andare a comprare le sigarette, è uscita facendo perdere le proprie tracce: quando l’uomo è tornato verso l’auto, la figlia era sparita. Subito è stato lanciato l’allarme, che specificava come la ragazzina non avesse con sé né cellulare né documenti. I genitori avevano raccontato che già un mese prima si era allontanata volontariamente da casa, ma le forze dell’ordine erano riuscite a rintracciarla dopo poco tempo a casa di un’amica. La quattordicenne è stata ricollocata presso la stessa comunità. I fatti sono avvenuti a fine gennaio ma sono stati comunicati solo mercoledì 5 febbraio.