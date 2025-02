Scompare il pomeriggio da casa, ritrovata la sera ormai cadavere

Bistagno (AL) – È stata ritrovata cadavere la donna di 50 anni scomparsa da casa ieri pomeriggio lunedì 10 febbraio: l’allarme era stato lanciato dalla famiglia. Purtroppo, dopo poche ore, la sera verso le 8:30 è stato ritrovato il corpo senza vita in una rientranza del fiume Bormida che bagna proprio il comune di Bistagno, vicino ad Acqui Terme. Le ricerche sono partite subito e hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco di Acqui Terme, i Carabinieri, le Squadre Aib e Pc di Bistagno, di Montabone, di Mombaldone, di Vesime – Roccaverano, di Bubbio, e molti cittadini. Ancora ignote le cause del decesso mentre il cadavere è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ogni valutazione, compresa l’eventuale l’autopsia.