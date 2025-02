Asfalto scadente venduto agli Enti Pubblici da una ditta fantasma

Alessandria – La Guardia di Finanza di Tortona ha smascherato e denunciato all’Autorità Giudiziaria una banda di otto persone specializzata nella “truffa dell’asfalto”. Promettendo lavori a basso costo garantivano interventi di asfaltatura di piazzali, strade private e aree parcheggio. La realtà era invece che tutto era fatto in tutta fretta mentre in alcuni casi erano aggiunte in fattura operazioni ulteriori rispetto a quelle concordate, applicando un sovrapprezzo. La verità è che l’asfalto utilizzato era di infima qualità e si sgretolava nel giro di pochi giorni. Le truffe commesse nell’alessandrino hanno danneggiato privati e piccoli imprenditori. Le Fiamme Gialle hanno appurato che le ditte coinvolte non avevano sede, mentre gli operai erano pagati “in nero”.