Calcio Coppa dei Campioni Playoff – Juventus-PSV Eindhoven 2-1: decide una rete di Mbangula

Torino (Juventus – PSV Eindhoven 2-1) – Nell’andata dei playoff di Champions League, la Juventus batte 2-1 il PSV e ora tra 8 giorni in Olanda basterà non perdere per qualificarsi agli ottavi. Il match dell’Allianz Stadium è sbloccato al 34′ da un destro sotto la traversa di McKennie, dopo un’azione caparbia di Gatti. L’ex Inter Perisic ristabilisce la parità al 54′ con un sinistro nell’angolino. A far esplodere lo Stadium è Mbangula all’82’, il più lesto ad arrivare sulla ribattuta dopo che Benitez non era riuscito a trattenere un cross di Conceicao.

Juventus – PSV Eindhoven 2-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli (23′ st Thuram ), Douglas Luiz; Nico Gonzalez (13′ st Conceiçao ), McKennie (23′ st Koopmeiners ), Yildiz (1′ st Mbangula ); Kolo Muani (33′ st Vlahovic ). In panchina.: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi. All.: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Saibari (27′ st Til ), Schouten, Veerman; Perisic, De Jong, Lang (27′ st Bakayoko. In panchina.: Drommel, Schiks, Malacia, Bajraktarevic, Driouech, Babadi, Land, Kuhn, Uneken, Nagalo. All.: Bosz.

Gol: 34′ McKennie (J), 11′ st Perisic (P), 37′ st Mbangula (J).

Arbitro: Siebert (GER).

Ammoniti: De Jong (P).

Foto: Ansa