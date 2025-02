Disastro Ferrovie: i pendolari chiederanno i danni a Trenitalia

Torino – I dati fanno rabbrividire: nove mesi su dodici i treni sono in ritardo di 5 – 10 minuti; cancellazioni improvvise e treni affollati. Per Federonsumatori Piemonte ci sono tutti gli estremi per promuovere cause legali nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari in tutta la regione, a partire da Trenitalia. Non basta, perché considerando il periodo da gennaio a dicembre 2024 Trenitalia, su quella ferrovia, ha rispettato gli standard minimi di puntualità in soli tre mesi: febbraio, marzo e agosto. Nel dicembre scorso è stato raggiunto l’apice di questa escalation perché dal 95% di puntualità siamo passati al 77%”. Questo significa che nei mesi peggiori, almeno 3 treni su 10 della tratta Torino-Milano sono arrivati in ritardo.

Foto: VignaClaraBlog.it