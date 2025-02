La Michelin di Spinetta non regge il mercato ed è crisi occupazionale

Alessandria – Crollano le vendite dei pneumatici da camion prodotti dalla Michelin, e a Spinetta è “allarme rosso”. Il calo – tra lo stabilimento di Spinetta, quello spagnolo e il terzo in Romania – in tre anni è stato del 50%, passando dagli 8 milioni di pezzi del 2022, ai 5 milioni nel 2024 (-37,5%) e la previsione per il 2025 è di soli 4 milioni (-20%). Per questo scattano gli esuberi e su 900 dipendenti, crescerebbe il 15% (135 dipendenti). Il problema sono i cinesi che vendono la stessa roba a prezzi stracciati. La soluzione di questa crisi, che si spera momentanea, potrebbe essere il ritorno alla cassa integrazione. L’ultima volta è stato nel 2022.