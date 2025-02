Nuova vita alla vecchia “Piazza del Mercato” a Novi Ligure

Novi Ligure (AL) – Ci siamo, inizieranno a breve i lavori per il recupero dell’Ex Cavallerizza nell’attuale Piazza Pernigotti (ex Piazza del Mercato o “Del Maneggio”). La prima fase prevede lo smontaggio del tetto della ex cavallerizza (stalla dei cavalli, perché a Novi ai primi del novecento c’era un’importante caserma di Cavalleria) e delle campate della struttura. Per questo motivo si perderanno per qualche mese dei posti auto, ma ci sarà una soluzione alternativa col recupero dell’area dell’ex macello comunale di via Pietro Isola. L’intervento dell’ex Cavallerizza durerà quasi un anno e comporterà l’abbattimento e la risistemazione di una struttura da anni abbandonata e che diventerà una piazza coperta destinata a ospitare eventi. Si tratta di un intervento da 2,8 milioni di euro, voluto dalla Giunta di centrodestra dell’allora sindaco Cabella e con fondi ricavati dall’accordo per il Terzo Valico. Anche l’area dell’ex deposito Arfea sarà finanziata da soldi derivanti dagli accordi per il Terzo Valico per realizzare un’area parcheggi da almeno 50 stalli.