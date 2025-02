Uomo di 65 anni si toglie la vita buttandosi sotto un treno in arrivo alla stazione

Santhià (VC) – Stamane verso le 9:40 un uomo di 65 anni si è gettato sotto un treno in arrivo in stazione. Per lui non c’è stato niente da fare. Sul sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, la Polfer e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del tremendo suicidio. Perché è di questo che si tratta. I medici hanno fatto perfino fatica a riconoscere la vittima dichiarando solo che si tratterebbe di un uomo di circa 65 anni. Non aveva documenti e le sue generalità sono in fase di accertamento. La circolazione sulla Linea Torino-Milano è stata sospesa mentre i treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.