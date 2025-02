Calcio Champions League Playoff – L’Atalanta perde e compromette la qualificazione agli ottavi

Brugge (Club Brugge -Atalanta 2-1) – Nell’andata dei playoff di Champions League l’Atalanta perde 2-1 contro il Bruges e complica i piani per la qualificazione agli ottavi in vista del ritorno in programma a Bergamo il 18 febbraio. Al Jan Breydel Stadium nel primo tempo Jutglà (15′) sblocca il match di destro dopo un errore del tandem Hien-Posch e Pasalic (41′) rimette tutto in parità di testa. Nella ripresa poi decide tutto clamorosamente un rigore-beffa di Nilsson nel recupero (93′) per un contatto inesistente in area tra l’attaccante e Hien.

Club Brugge -Atalanta 2-1

Bruges (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez6,Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika Talbi (41′ st Siquet), Vanaken, Tzolis (25′ st Nilsson); Jutglà (41′ st Vetlesen ). In panchina.: Jackers, Romero, Nielsen, Spileers, Sabbe. All.: Hayen 6.

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch (25′ st Toloi), Hien, Djimsiti; Bellanova (17′ st Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappaosta (41′ st Palestra); Pasalic (17′ st Samardzic), De Ketelaere, Retegui (25′ st Brescianini). In panchina.: Carnesecchi, Rossi, Sulemana, Cassa, Vlahovic, Del Lungo. All.: Gasperini.

Gol: 15′ Jutglà (B), 41′ Pasalic (A), 48′ st rig. Nilsson (B).

Arbitro: Meler.

Ammoniti: Hien, Cuadrado (A).