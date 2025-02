Evade dai domiciliari e prende a pugni i carabinieri: arrestato

Voghera (PV) – Ieri pomeriggio un marocchino di 32 anni sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga è uscito di casa e si è allontanato in auto. Ma una pattuglia della Radiomobile l’ha riconosciutoe dopo un breve inseguimento l’ha fermato. Alla vista degli Uomini della Benerita ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al posto di blocco, dando il via a un inseguimento che si è concluso poco dopo in Via Nenni. Una volta bloccata la vettura, il fuggitivo ha opposto una violenta resistenza, arrivando a colpire i carabinieri con pugni nel tentativo disperato di sfuggire all’arresto. Entrambi i Militari hanno riportato lievi lesioni, con una prognosi di tre giorni ciascuno. Dopo l’arresto, il 32enne è stato trasferito in caserma e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per poi comparire davanti al Gip del Tribunale di Pavia per l’udienza di convalida e l’eventuale processo per direttissima. Le accuse a suo carico sono evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.