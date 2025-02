Operaia cade da un macchinario e si frattura la mandibola

Sandigliano (VC) – Ieri un’operaia di 50 anni di Salussola si è rotta la mandibola dopo essere caduta a terra mentre stava controllando un macchinario. La donna, 59 anni, di Salussola, sarebbe precipitata da un’altezza di oltre tre metri, battendo violentemente la testa. A ritrovarla a terra è stato il suo caporeparto. Sul posto in quel momento si trovava anche il responsabile sicurezza dell’azienda. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso dove le è stata diagnosticata la frattura della mandibola per una prognosi di trenta giorni. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente insieme agli addetti dello Spresal.