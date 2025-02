Pallacanestro Coppa Italia – Bertram Derthona perde e dice addio alla Coppa

Torino (Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona 86-79) – Bertram Derthona Tortona esce dalla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. Contro la Germani Brescia, testa di serie numero uno del torneo, alla squadra bianconera non basta l’ottimo ritorno in partita nella ripresa dopo un primo tempo che aveva visto fuggire i lombardi fino ad un massimo di +14 e nemmeno presentarsi in vantaggio e con l’inerzia girata a proprio favore all’alba dei cinque minuti finali. Ancora avanti di due punti a poco più di un minuto e mezzo dal termine, Tortona paga il successivo parziale di 7-0 marchiato a fuoco da Burnell e Ivanovic e dice addio alla Coppa perdendo per 86-79 il quarto di finale che ha aperto la kermesse dell’Inalpi Arena di Torino.

Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona 86-79 (24-21, 42-33, 62-60)

Brescia: Bilan 8, Ferrero ne, Dowe 4, Della Valle 20, Ndour 7, Burnell 17, Tonelli ne, Ivanovic 20, Mobio 2, Rivers 5, Cournooh 3, Pollini ne. All.: Poeta.

Tortona: Zerini, Vital 17, Kuhse 10, Gorham 12, Candi 13, Farias ne, Denegri, Baldasso 11, Kamagate, Biligha 4, Severini, Weems 12. All.: De Raffaele.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Paternicò di Piazza Armerina (EN), Valleriani di Ferentino (FR).

Foto: Quotidiano Sportivo