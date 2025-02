Pallacanestro Coppa Italia – La Virtus Segafredo crolla, passa l’Oimpia Milano

Torino (Virtus Segafredo Bologna-Ea7 Emporio Armani Milano 77-91) – I primi quarti di finale della Coppa Italia di basket ci consegnano una semifinale d’altissimo profilo: l’Olimpia Milano sfiderà infatti la Germani Brescia in un derby regionale. A Dominio incontrastato, per l’EA7 Emporio Armani: la Virtus crolla col punteggio di 91-77, Shields (19) il top-scorer. Eliminazione immediata per la Virtus Bologna, che non supera i quarti di finale della Coppa Italia: l’Olimpia Milano vince 91-77 e sfiderà Brescia. Regna l’equilibrio fino al 12-12 nel primo quarto, che è il preludio al primo allungo dei meneghini (18-12) e al vantaggio per 20-18 nel primo quarto. Nel secondo periodo ecco che l’EA7 Emporio Armani dilaga, volando sul +10 con Flaccadori e Shields. Il danese è scatenato e firma il +14, è 47-33 per Milano a metà gara.

Virtus Segafredo Bologna-Ea7 Emporio Armani Milano 77-91 (18-20, 33-47, 53-71)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7 (3/6, 0/1, 1/4 tl), Holiday 1 (0/2, 0/2, 1/2 tl), Pajola 5 (1/2, 1/1), Diouf 20 (7/7 da 2, 6/8 tl), Shengelia 14 (6/9, 0/1, 2/2 tl), Belinelli 10 (1/2, 2/5, 2/2 tl), Hackett 7 (1/1, 1/1, 2/3 tl), Grazulis (0/1 da 2), Polonara 7 (1/6 da 3, 4/5 tl), Akele, Tucker 6 (1/3, 1/3, 1/2 tl). N.e. Visconti. All. Ivanovic.

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 4 (2/4, 0/2), Bolmaro 10 (4/6, 0/1, 2/2 tl), LeDay 16 (2/5, 2/4, 6/8 tl), Shields 19 (3/7, 4/6, 1/2 tl), Gillespie 2 (1/3 da 2), Dimitrijevic 14 (4/5, 2/3), Tonut 3 (0/1, 1/3), Ricci 9 (3/3 da 3), Flaccadori 6 (2/3 da 3), Diop, Mirotic 8 (2/4, 0/2, 4/5 tl). N.e. Caruso. All. Messina.