Per salvare il distretto orafo di Valenza ci vogliono subito 20 milioni di euro

Torino – Oggi summit in Regione dopo l’incontro ad Alessandria della settimana scorsa fra la Regione Piemonte rappresentata dalla vicepresidente Elena Chiorino e i rappresentanti dei Comuni del distretto. Oggi a Torino saranno presenti i due sindaci più rappresentativi del territorio, Maurizio Oddone, di Valenza, e Corrado Tagliabue, di San Salvatore, essendo i loro Comuni quelli col maggior numero di aziende: 705 per Valenza (con 5.557 addetti impiegati) e 29 a San Salvatore con 225 dipendenti, soprattutto di piccole e medie aziende. Ma andrà in Regione anche Gianluca Colletti, di Castelletto Monferrato, sul cui territorio è presente la Lvmh, casa madre delle manifatture Bulgari. La somma inizialmente prevista per l’automotive è stata raddoppiata e potrà aiutare anche lavoratori in cassa integrazione e in contratto di solidarietà. Intanto aumenta il ricorso alla Cassa Integrazione Fsba, anche perché una trentina di aziende con 250 lavoratori stanno esaurendo le 26 settimane di Fsba a disposizione. Dopodiché, ci sarà soltanto il sostegno al reddito, due mesi e mezzo per una somma pari all’80%.