Un uomo di 89 anni è stato trovato morto in casa, intossicato dal monossido di carbonio

Borgiallo (TO) – Oggi verso mezzogiorno un anziano di 89 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Via Bertolero dalla nipote di 30 anni che abita nello stesso condominio. È scesa per salutare il nonno come faceva spesso ma quando è entrata ha fatto la tragica scoperta: ha aperto le finestre e ha dato l’allarme. Subito è arrivato il papà di 58 anni e, in breve tempo, una squadra dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.