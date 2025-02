La “Guerra sull’Acqua” finirà in tribunale?

Novi Ligure (AL) – Mentre le Rsu di Acos (società holding di Gestione Acqua) temono per i posti di lavoro del gruppo e scavalcano i sindacati, la vicenda è già finita in Consiglio Comunale ma, al momento di discutere della querelle fra Gestione Acqua e EgAto6, la presidente Teresa Mantero ha stoppato la proposta rilevando che l’argomento non era all’ordine del. A questo proposito sarà convocata una commissione mentre il centrosinistra punta il dito contro Giacomo Perocchio (vicepresidente provinciale in quota Lega e presidente di EgAto6 – nella foto) accusandolo di non tutelare gli interessi del suo territorio. Tutto ciò mentre Perocchio per l’Egato6 ha diffuso una nota dove si spiega come il ministero demandi ad Arera la valutazione sulla funzionalità della strada intrapresa dall’EgAto6 (costituire entro il 30 aprile una società unica del servizio idrico integrato provinciale) e auspica l’avvio di un dialogo. La nota indica anche l’impegno a preservare le realtà produttive esistenti e i dipendenti in capo agli attuali gestori. Sull’altro fronte gli azionisti Acos (compresa Iren), danno pieno sostegno all’operato dell’azienda e ratificano le azioni legali intraprese per evitare l’esclusione di Gestione Acqua dal servizio idrico.