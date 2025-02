Trovato morto sul tetto di casa

Ovada – Stamane per cause in corso di accertamento un uomo di 70 anni è stato trovato cadavere sul tetto di uno stabile in Piazza Mazzini. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118, una squadra dello Spresal incaricata di verificare eventuali violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro, e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. Si tratta di stabilire quali siano state le cause del decesso e comprendere se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un malore improvviso.

Non è ancora chiaro se la vittima sia un residente o un lavoratore, vista anche la presenza di un ponteggio per lavori di ristrutturazione.