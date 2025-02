Calcio Serie A – L’Atalanta non vince mai davanti al suo pubblico

Bergamo (Atalanta – Cagliari 0-0) – L’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 interno contro il Cagliari nella 25a giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium Gasperini ha scelto il turnover per affrontare la sfida contro i sardi tra un impegno di Champions League e l’altro, ma per la quarta gara casalinga consecutiva la Dea non è riuscita a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Poche le occasioni da gol nei novanta minuti, la più ghiotta capitata a Vlahovic a un minuto dalla fine. Per il Cagliari di Nicola un altro pareggio di prestigio in trasferta dopo quelli contro Juventus e Milan.

Atalanta – Cagliari 0-0

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 5 Posch, 4 Hien, 2 Toloi; 7 Cuadrado (10’st Palestra), 6 Sulemana, (28’st De Roon) 8 Pasalic, 22 Ruggeri; 24 Samardzic,(1’st De Kateelare) 44 Brescianini (22’at Ederson) 32 Retegui. In panchina: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Dijmsiti, Cassa, Del Lungo, Zappacosta. All. Gasperini.

Cagliari (4-3-3): 25 Caprile; 3 Augello, 6 Luperto, 26 Mina, 28 Zappa; 14 Deiola (21′ st Marin), 29 Makoumbou, 8 Adopo; 97 Felici (22′ st Coman), 91 Piccoli (45′ st Pavoletti), 19 Zortea. In panchina: Auseklis, Sherri, Viola, Pratii, Jankto, Obert, Palomino, Luvumbo, Muandwa, All. Nicola.

Arbitro: Marchetti.