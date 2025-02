Calcio Serie A – Un autogol regala la meritata vittoria al Bologna

Bologna (Bologna – Torino 3-2) – La 25ª giornata di Serie A si apre al Dall’Ara, dove il Bologna torna alla vittoria in campionato. I Felsinei superano 3-2 il Torino all’ultimo respiro, in una gara in cui la squadra di Italiano parte forte e si porta avanti al 20’ su un’invenzione di Ndoye. Vlasic pareggia quindi i conti al 37’, prima del capolavoro di Elmas al 65’. Il rigore di Ndoye ristabilisce però la parità al 70’, mentre l’autogol di Biraghi al 90’ fa felici i Rossoblù.

Bologna – Torino 3-2

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Holm (41’ st Calabria ), Beukema , Lucumì (1’ st Casale ), Miranda ; Freuler , Moro (41’ st Aebischer ), Pobega (37’ st Fabbian ); Ndoye, Castro , Dominguez (31’ st Cambiaghi ). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, El Azzouzi, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri. All.: Italiano.

Torino: (4-2-3-1): Milinkovic Savic ; Walukiewicz (9’ st Pedersen ), Maripan , Coco , Sosa (36’ st Biraghi ); Casadei , Linetty (17’ st Gineitis); Lazaro (36’ st Masina ), Vlasic , Karamoh (17’ st Elmas ); Adams. In panchins: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Salama, Dembele, Dalla Vecchia. All.: Vanoli.

Gol: 20’ Ndoye (B), 37’ Vlasic (T), 20’ st Elmas (T), 25’ st rig. Ndoye (B), 45’ st autogol Biraghi (T).

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Linetty (T), Karamoh (T), Gineitis (T), Masina (T).

Foto: Eurosport