Calcio Serie B – La Samp in dieci cede al Sudtirol

Bolzano (Sudtirol- Sampdoria 2-1) – Un auto-sabotaggio quello della Sampdoria di mister Semplici, che a Bolzano perde 2-1 sul campo del Sudtirol. Padroni di casa subito in vantaggio con Merkaj, pareggio immediato di Sibilli ma l’ingenuità di Ferrari lascia la Samp in dieci per tutto il secondo tempo. Espulso anche Depaoli nella ripresa – doppia ammonizione, anche questa volta ingenua – e il mani di Yepes regalano un rigore al Sudtirol che Casiraghi non sbaglia.

Sudtirol- Sampdoria 2-1

Sudtirol (3-5-2) – Adamonis; Giorgini (dal 46′ Kofler), Pietrangeli, Veseli; Molina (dal 78′ Rover), Pyyhtia (dal 69′ Martini), Praszelik (dall’86’ Mallamo), Casiraghi, S. Davi (dal 68′ Barreca); Merkaj, Odogwu. All. Castori.

Sampdoria (3-4-2-1) – Cragno; Curto, Riccio, Ferrari; Depaoli, Yepes, Meulensteen (dal 63′ Bellemo) (dall’84’ Ricci), Beruatto; Sibilli (dal 75′ Abiuso), Oudin (dal 63′ Altare), Niang (dal 75′ Akinsanmiro) All. Semplici.

Gol: pt 6′ Merkay, 11′ Sibilli; st 90′ Casiraghi Rig.

Arbitro: Monaldi.

Ammoniti: Giorgini (ST); Niang, Ferrari, Depaoli (S).

Espulsi: Ferrari (doppia ammonizione), Depaoli (doppia ammonizione).