Calcio Serie B – Partita tattica, pareggio giusto

Modena (Modena – Spezia 1-1) – Il Modena ottiene un buon pareggio contro lo Spezia, 1 a 1 contro la formazione di mister D’Angelo terza in classifica. Non ci sono tante occasioni nel corso della partita, al gol di Francesco Esposito risponde un gran tiro di Defrel, nel finale della partita Palumbo prima va vicino al gol del vantaggio e poi viene espulso per proteste. Al 23′ lo Spezia passa in vantaggio: proprio con il numero 9 che sfrutta al meglio l’ottimo assist di Reca battendo Gagno. I Canarini faticano ad attaccare e rendersi pericolosi, Chichizola non deve impegnarsi granché fino al 41′ quando Defrel mette in mostra tutte le sue qualità con un gran tiro su cui il portiere ospite non puo’ arrivare firmando così il pari.

Modena – Spezia 1-1

Modena (3-4-2-1) – Gagno, Dellavalle, Zaro, Cauz, Beyuku (1?st Magnino), Santoro, Gerli (45+3’st Caldara), Idrissi (37’st Cotali), Palumbo, Caso (37’st Kamate), Defrel (27’st Gliozzi). In panchina: Bagheria, Seculin, Botteghin, Vulikic, Duca, Oliva. All.: Mandelli.

Spezia (3-5-2) – Chichizola, Wisniewski, Hristov, Bertola, Vignali (40’st Colak), Bandinelli (16?st Kouda), Esposito S., Cassata (16?st Degli Innocenti), Reca (40’st Aurelio), Esposito F., Lapadula (27’st Falcinelli). In panchina: Gori, Ferrer, Di Serio, Candelari, Mateju, Giorgeschi, Djankpata. All.: D’Angelo.

Gol: 23’pt Esposito F. (S), 41’pt Defrel (M)

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Ammoniti: Zaro, Palumbo e Beyuku nel Modena e Bandinelli, Vignali, Cassata, Bertola, Degli Innocenti e Lapadula nello Spezia.

Espulsi: Palumbo nel Modena.

Recuperi: 1+4.